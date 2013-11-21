英国债市：英债走低，10年期英债/德债利差触及2005年以来最阔

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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* 10年期英债收益率急升13个基点，触及八周最高
* 英债/德债收益率差超过109个基点，因政策前景差异
* 美联储会议记录和英国工业订单数据重压英债
路透伦敦11月21日 - 英债价格周四急跌至八周最低，受累于工业订单数据强劲，以及美国政策前景对通胀更加强硬，使英债/ 德债收益率差触及2005年以来最阔。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三晚些时候公布的会议记录显示，联储正考虑撤走货币刺激举措，且周四的数据显示，英国10月工业订单为1995年以来最强，巩固了英国央行可能较预期提前升息的预期。
英国和美国的经济状况与欧元区大相径庭，欧元区经济较英美两国疲弱得多，且欧洲央行现在面临的问题是是否应该进一步放宽政策，而不是收紧政策。
尽管英国央行曾强调不急于升息，但该国经济快速成长的迹象意味着，英国央行将较之青睐的一系列经济预估暗示的最早升息时间2015年底提前升息。
英国和欧元区政策前景背道而驰导致英债/德债收益率差 升穿上周触及的纪录高位，触及109.4个基点的八年新高，日内扩阔7个基点，加拿大皇家银行的固定收益策略师Sam Hill表示。
10年期英债与可比美国公债 利差日内基本持稳在3个基点。
英债表现不及德债，价格骤降，收益率触及八周高位2.870%。
1622 GMT，10年期英债收益率上扬9个基点，报2.825%。
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877