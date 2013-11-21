英国债市：英债走低，10年期英债/德债利差触及2005年以来最阔

* 10年期英债收益率急升13个基点，触及八周最高

* 英债/德债收益率差超过109个基点，因政策前景差异

* 美联储会议记录和英国工业订单数据重压英债

路透伦敦11月21日 - 英债价格周四急跌至八周最低，受累于工业订单数据强劲，以及美国政策前景对通胀更加强硬，使英债/ 德债收益率差触及2005年以来最阔。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三晚些时候公布的会议记录显示，联储正考虑撤走货币刺激举措，且周四的数据显示，英国10月工业订单为1995年以来最强，巩固了英国央行可能较预期提前升息的预期。

英国和美国的经济状况与欧元区大相径庭，欧元区经济较英美两国疲弱得多，且欧洲央行现在面临的问题是是否应该进一步放宽政策，而不是收紧政策。

尽管英国央行曾强调不急于升息，但该国经济快速成长的迹象意味着，英国央行将较之青睐的一系列经济预估暗示的最早升息时间2015年底提前升息。

英国和欧元区政策前景背道而驰导致英债/德债收益率差 升穿上周触及的纪录高位，触及109.4个基点的八年新高，日内扩阔7个基点，加拿大皇家银行的固定收益策略师Sam Hill表示。

10年期英债与可比美国公债 利差日内基本持稳在3个基点。

英债表现不及德债，价格骤降，收益率触及八周高位2.870%。

1622 GMT，10年期英债收益率上扬9个基点，报2.825%。

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价