英国债市：10年期英债收益率触及10周高位，发债量减少因素已被市场消化

* 英国财政大臣欧思邦公布未来五年预计发债减少

* 发债量减少已被市场消化，美国数据意外强劲

* 穆迪称新的预估不足以令英国评等恢复到AAA

* 英债/德债收益率差收窄，此前欧洲央行没有暗示将进一步放宽政策

路透伦敦12月5日 - 美国经济成长数据强于预期周四将英国10年期公债收益率推升至10周高位，市场未受已在普遍预期中的英国下修发债计划影响。

美国公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。 数据公布后，英债跟随美债跌势。

10年期英债收益率 高见2.934%，为9月23日来首见。但收盘变动不大，1700GMT时仅升2个基点，报2.92%，跟随美国公债收益率的升势。

美银美林固定收益策略师John Wraith表示，强劲的经济数据巩固了美联储最迟在明年初就会开始缩减购债的预期。

不过，英债表现优于德债，收益率差收窄4个基点，至11月29日来最窄的105基点，远低于周一触及的八年高位112基点。

英国财政大臣欧思邦将目前财政年度英国公共净借款预估下修86亿英镑，2014/15年度预估下修133亿英镑，因经济成长前景增强。(完)

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