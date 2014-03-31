英国债市：英债期货变动不大，30年期新英债期货开始交易

30年期英债期货跌4个跳动点，报108.26，指标英债期货 成交放量，跌12个跳动点，结算价报109.53。

英国债务管理局周一也发布了债券标售日程，称计划在6月下半月透过银团发售30年期或更长年期的传统英债。(完)