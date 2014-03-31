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债券 | 2014年 4月 1日 星期二 02:02 BJT

英国债市：英债期货变动不大，30年期新英债期货开始交易

路透伦敦3月31日 - 英债期货周一变动不大，新推出的30年期英债期货首次开始交易。

新期货录得超过2,000口的成交量，可比欧债期货 成交量超过1.6万口。

30年期英债期货跌4个跳动点，报108.26，指标英债期货 成交放量，跌12个跳动点，结算价报109.53。

10年期英债收益率 升1个基点，报2.74%。

英国债务管理局周一也发布了债券标售日程，称计划在6月下半月透过银团发售30年期或更长年期的传统英债。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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