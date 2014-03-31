英国债市：英债期货变动不大，30年期新英债期货开始交易

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透伦敦3月31日 - 英债期货周一变动不大，新推出的30年期英债期货首次开始交易。
新期货录得超过2,000口的成交量，可比欧债期货 成交量超过1.6万口。
30年期英债期货跌4个跳动点，报108.26，指标英债期货 成交放量，跌12个跳动点，结算价报109.53。
10年期英债收益率 升1个基点，报2.74%。
英国债务管理局周一也发布了债券标售日程，称计划在6月下半月透过银团发售30年期或更长年期的传统英债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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