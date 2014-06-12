英国债市：英债与德债收益率差触及16年新高，通膨保值英债标售获强劲需求

路透伦敦6月12日 - 10年期英债较可比德债收益率差周四触及16年新高，通膨保值英债标售获去年4月以来最强劲需求。

今日英国无重大经济数据公布，英债价格小跌，跑输可比德债和美债，不及预期的美国零售销售和就业数据尾盘提振英债。

10年期英债/德债收益率差 中盘触及134.1个基点的高位，为1997年第三季以来最阔，后收窄，收在约133个基点。

一位交易商称，“英国央行对英国经济成长加速的形势置若罔闻的做法不会持续很长时间，因此，英债表现滞后的走势今年下半年将继续主导市场。”

10年期英债收益率尾盘上扬0.5个基点，报2.718%。

英国政府今日标售14亿英镑票息为0.125%的2019年到期的通膨保值英债 ，投标倍数为2.78，为去年4月以来需求最为强劲的一次通膨保值英债标售。(完)

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