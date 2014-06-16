英国债市：两年期英债收益率接近三年高位

路透伦敦6月16日 - 两年期英债收益率周一升至近三年高位，因在上周英国央行总裁卡尼讲话后，市场人士将升息的预期时间提前。

上周四，卡尼表示英国央行的升息时间可能比市场原本预想得更早，市场感到意外。

这促使市场将首次升息的预估时间由明年年初提前至今年年底。

周一短债领跌，短债对利率预期最为敏感。

但10年期英债表现也不及可比德债，两者收益率差触及1997年中来最宽。

1455GMT，两年期英债 跌幅最大，收益率升5个基点，报0.91%，稍早触及0.919%的2011年7月来最高。

五年期英债 收益率升2个基点，报2.10%。

9月英债期货 跌9个跳动点，报108.98，10年期英债较可比德债利差报约141个基点，上周五报138个基点。

投资人将关注周三英国央行发布的6月4-5日货币政策会议记录，以判断提前升息的可能性，以及是否本月有政策委员赞成升息。

投资人还将关注周二的通胀数据。(完)

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