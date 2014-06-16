英国债市：两年期英债收益率接近三年高位

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透伦敦6月16日 - 两年期英债收益率周一升至近三年高位，因在上周英国央行总裁卡尼讲话后，市场人士将升息的预期时间提前。
上周四，卡尼表示英国央行的升息时间可能比市场原本预想得更早，市场感到意外。
这促使市场将首次升息的预估时间由明年年初提前至今年年底。
周一短债领跌，短债对利率预期最为敏感。
但10年期英债表现也不及可比德债，两者收益率差触及1997年中来最宽。
1455GMT，两年期英债 跌幅最大，收益率升5个基点，报0.91%，稍早触及0.919%的2011年7月来最高。
五年期英债 收益率升2个基点，报2.10%。
9月英债期货 跌9个跳动点，报108.98，10年期英债较可比德债利差报约141个基点，上周五报138个基点。
投资人将关注周三英国央行发布的6月4-5日货币政策会议记录，以判断提前升息的可能性，以及是否本月有政策委员赞成升息。
投资人还将关注周二的通胀数据。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。