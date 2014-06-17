英国债市：短债收益率触及三年高位，因预期英国央行提前升息

路透伦敦6月17日 - 英国短债收益率周二触及三年高位，因对英国央行提前升息的预期升温，尽管公布的数据显示通胀温和。

自上周英国央行总裁卡尼表示，升息可能较市场预期得更早后，对利率预期最为敏感的短债收益率一路上涨。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在周二刊发的专访中表示，市场一直低估了明年4、5月前升息的可能性。

英国国家统计局周二公布数据显示，英国5月通胀率下降幅度超过预期，并降至四年半低点，因食品价格下跌，且今年复活节时间较晚对交通成本的影响消退。 数据公布后，英债期货触及日高，不过升势稍纵即逝，但却帮助10年期英债较可比德债利差从近期触及的多年高位回落。

10年期英债 较可比德债 收益率差降至138个基点，昨日一度升至141个基点，为1997年中来最高。

1503GMT，9月英债期货 跌20个跳动点，报108.84，10年期英债收益率升逾2个基点，报2.78%。

两年期 和五年期 英债收益率均触及2011年中来最高，分别为0.949%和2.125%。1503GMT，它们升约2个基点，分别报0.92%和2.11%。

英国央行周三将发布上次货币政策会议记录，投资人将关注是否有委员投票赞成升息。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]