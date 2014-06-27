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债券 | 2014年 6月 27日 星期五 23:36 BJT

英国债市：英债价格攀升至三周最高，受助于避险需求

路透伦敦6月27日 - 10年期英债价格周五小涨，触及逾三周最高，因投资者继续寻求避险，支撑对避险资产的需求。

英债跑赢可比德债，因德国通胀数据高于预期，且英国央行总裁卡尼相对温和的讲话，使英国央行和欧洲央行政策前景迥异的预期有所降温。

10年期英债收益率 触及2.620%的低位，日内下跌2个基点，此为6月3日以来最低。但晚些时候公布的数据显示，美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值强劲，导致英债缩减日内多数涨幅。

但英债表现仍强于可比德债，10年期英债/德债收益率差 收窄2个基点，至137个基点，为逾一周来最低。

“德国通胀数据意外上行，至少目前有助于缓解对通缩的担忧，这对德债不利，”RIA Capital Markets的固定收益策略师Nick Stamenkovic表示。

尽管卡尼称英国的利率不可能在三年内回升至危机前的水平，但英国利率趋势仍未上行，Stamenkovic称，他认为英债的投资价值不高。

数据显示，英国首季经济增长被确认为0.8%，市场对此反映冷淡。

下周英国将公布6月制造业、服务业和建筑业采购经理人指数，从中可一窥英国经济复苏的势头有多强劲。(完)
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