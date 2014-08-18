版本:
中国
债券 | 2014年 8月 18日 星期一 23:34 BJT

英国债市：10年期英债录得年内最大单日跌幅，因卡尼讲话和风险意愿增强

路透伦敦8月18日 - 长期英债周一录得年内迄今最大单日跌幅，因全球投资者的风险意愿增强，以及英国央行总裁卡尼有关利率前景的讲话。

英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。 交易商认为，卡尼今日讲话的基调较上周三记者会上的讲话基调发生了改变。

卡尼在周三央行通胀季度报告中暗示，央行仍保持或在明年初升息的大方向，但前提是薪资增长加快。一直以来英国的薪资增长疲弱，多数经济学家认为，卡尼的这番讲话暗示英国央行不可能在今年升息。

10年期英债价格 重挫，回吐上周触的涨幅，1416 GMT，收益率触及2.428%的峰值，日内上扬10个基点，根据路透数据，至少为2013年11月以来最大单日涨幅。

10年期英债跑输可比德债 ，10年期英债/德债收益率差日内扩阔3个基点，至141个基点。

“全球范围来看，风险资产小涨，”苏格兰皇家银行的固定收益策略师Simon Peck表示。欧洲股市攀升逾1%。

英国央行将于本周三公布8月6-7日政策会议记录。

本月稍早，接受路透调查的多数经济学家预计，有少数决策者支持升息，但上周晚些时候的一项调查显示，多数经济学家现预计，决策者一致同意保持利率不变。

不过，苏格兰皇家银行仍认为，九位政策委员中有两位，威尔和麦卡弗蒂，支持升息。自利率决定公布后，这两位委员均未公开发表过讲话。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐