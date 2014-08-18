英国债市：10年期英债录得年内最大单日跌幅，因卡尼讲话和风险意愿增强

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦8月18日 - 长期英债周一录得年内迄今最大单日跌幅，因全球投资者的风险意愿增强，以及英国央行总裁卡尼有关利率前景的讲话。
英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。 交易商认为，卡尼今日讲话的基调较上周三记者会上的讲话基调发生了改变。
卡尼在周三央行通胀季度报告中暗示，央行仍保持或在明年初升息的大方向，但前提是薪资增长加快。一直以来英国的薪资增长疲弱，多数经济学家认为，卡尼的这番讲话暗示英国央行不可能在今年升息。
10年期英债价格 重挫，回吐上周触的涨幅，1416 GMT，收益率触及2.428%的峰值，日内上扬10个基点，根据路透数据，至少为2013年11月以来最大单日涨幅。
10年期英债跑输可比德债 ，10年期英债/德债收益率差日内扩阔3个基点，至141个基点。
“全球范围来看，风险资产小涨，”苏格兰皇家银行的固定收益策略师Simon Peck表示。欧洲股市攀升逾1%。
英国央行将于本周三公布8月6-7日政策会议记录。
本月稍早，接受路透调查的多数经济学家预计，有少数决策者支持升息，但上周晚些时候的一项调查显示，多数经济学家现预计，决策者一致同意保持利率不变。
不过，苏格兰皇家银行仍认为，九位政策委员中有两位，威尔和麦卡弗蒂，支持升息。自利率决定公布后，这两位委员均未公开发表过讲话。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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