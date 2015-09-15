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债券 | 2015年 9月 16日 星期三 01:11 BJT

英国债市：新债供应前，英债收益率跟随德债上涨

路透伦敦9月15日 - 10年期英债收益率周二升至近两周最高，因在10年期公债标售前，其他避险公债的颓势令英债承压。

德债期货 重挫逾100个跳动点，美国公债 也大跌，因欧元区公债供应前景及美国上修7月零售销售数据，拖累公债价格在清淡交投中下滑。

欧洲稳定机制(ESM)指定银行负责短期内将发售的10年期欧元指标债，而德国也将在周三发售30年期公债。

英国周三将发售32.5亿英镑指标10年期公债。

10年期英债收益率升至近两周最高的1.926%，尾盘升5个基点，报1.91%。

英债期货 跌56个跳动点，报117.61，但表现优于德债，德债期货重挫117个跳动点，报154.11。

10年期英债较可比德债利差收窄3个基点，报117个基点。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)

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