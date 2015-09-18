英国金融市场：英国公债收益率下跌英镑持稳，此前美联储决定维持利率不变

路透伦敦9月18日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定维持利率不变后，英国金融市场周五对英国央行收紧货币政策的预期有所下降，这推动英国公债价格走高，并降低了短期借贷成本。

英国股票市场 走低，因担忧美国央行将不愿行动的原因归结于全球经济成长形势不佳。英镑兑欧元和美元兑欧元在午后交易中均收复失地，涨0.5%。

“我认为这改变了英国央行当前的举证责任，”美银美林的首席英国分析师Rob Wood说。

“我认为，英国央行明年2月至5月都有升息的可能性。如果美联储将升息推后至12月份甚至更晚，必定会给英国央行造成重大影响，他们最终都会担心同一件事，即全球经济的成长。”

英国公债录得7月初以来的最大单日涨幅，希腊正积极寻求债权人新的援助。

10年期英国公债收益率 跌11个基点至1.85%，两年债收益率 一度触及8月24日以来最低0.579%，随后回升至0.62%。

作为利率预期晴雨表的英镑短期利率期货也大幅上涨，2016年3月合约 日内上涨5个跳动点至99.28。

交易员称，英镑同时受到多空因素影响，美联储会议结果对明年利率前景造成负面影响，但这也拖累美元下滑，而美元的走低对于其他主要货币而言属利好消息。

但美元在伦敦下午交易时间美国市场开盘后反弹，带动英镑兑欧元同时走高。英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹警告称，下次行动可能是减息，而不是升息。他的讲话对市场影响相对有限。

英镑兑欧元涨近0.5%，报0.7302英镑，英镑兑美元大致持稳于1.5574美元。

法国巴黎银行分析师Sam Lynton-Brown称，“霍尔丹绝对是货币政策委员会中最温和的，从这个意义上讲，他的讲话的影响大打折扣。”他说，“如果是央行行长卡尼这样说，市场反应会大一些。”(完)

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