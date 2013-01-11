英国债市:小幅收高,本周从大跌中回稳

路透伦敦1月11日 - 英债期货周五收盘变动不大,本周英债市场自大跌中回稳.

有迹象显示欧债危机不断缓和,这令投资人转投西班牙和意大利等较高风险资产,并带动股市自11月中上扬,欧洲最高级别公债市场遭受打击.

英国央行进一步购债的预期降温,以及对政府控制财赤和发债能力的担忧也增加了英债的负面基调.

但周五公布的经济数据疲弱,令投资人相信英国经济在去年第四季萎缩,央行可能还需进一步支撑经济以及英债市场的预期再度升温.

3月英债期货 收高6个跳动点,报116.26,10年期英债收益率 下跌略高于1个基点,报2.08%.