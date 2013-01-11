英国债市:小幅收高,本周从大跌中回稳

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦1月11日 - 英债期货周五收盘变动不大,本周英债市场自大跌中回稳.
有迹象显示欧债危机不断缓和,这令投资人转投西班牙和意大利等较高风险资产,并带动股市自11月中上扬,欧洲最高级别公债市场遭受打击.
英国央行进一步购债的预期降温,以及对政府控制财赤和发债能力的担忧也增加了英债的负面基调.
但周五公布的经济数据疲弱,令投资人相信英国经济在去年第四季萎缩,央行可能还需进一步支撑经济以及英债市场的预期再度升温.
3月英债期货 收高6个跳动点,报116.26,10年期英债收益率 下跌略高于1个基点,报2.08%.
但可比德债期货 跌39个跳动点,10年期英债与可比德债 收益率差收窄4个基点,至约50个基点,主要是因疲弱的英国数据提振了英债.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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