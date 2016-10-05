欧洲汇市：英镑跌破1.27美元后企稳，受助于特雷莎梅的讲话

* 英镑兑欧元触及五年低位后企稳

* 英镑贸易加权指数触及七年低位

* 英镑可能进一步走低，因担忧英国“硬性脱欧”

路透伦敦10月5日 - 英镑兑美元周三持稳，之前受英国“硬脱欧”的疑虑打击，跌至1.27美元下方，为1985年6月以来首见。

英镑兑普涨的欧元在伦敦汇市早盘创五年低位后反弹，受助于英国首相特雷莎梅对超低利率和印钞举措提出质疑。

过去两周英镑遭受重创，因市场担心，在脱欧磋商中，英国可能将限制移民的重要性放在促进贸易之前，市场认为，这可能给成长构成进一步威胁，并可能会促使英国央行祭出更多刺激举措。

不过，特雷莎梅的讲话进一步显示，全球决策者的政策考量正从货币刺激转向加大财政刺激力度。这可能推高以英镑计价的公债收益率。

“我们看到，特雷莎梅今天发表的与之前基调不同的讲话在一定程度上影响了英镑的走势，”Oanda的市场分析师Craig Erlam表示。

“特雷莎梅的讲话产生了一定的效果，但英镑今日的走势主要是对过去几日走势进行小幅修正。”

英镑兑美元 盘初触及1.2686美元的31年低点，随后回升至1.2758美元，日内上扬0.2%。英镑兑欧元 一度下跌0.5%，至0.8843英镑，之后转跌为升。

“英镑可能进一步走低，鉴于英国的国际收支平衡状况脆弱，且未来可能面临宪法的不确定性，”摩根大通资产管理的首席货币投资长Roger Hallam表示。

本周英国建筑业和制造业PMI数据均好于预期，但几乎未能让英镑人气转强。

据金融行业组织TheCityUK周二所发布的报告，倘若英国进行硬脱欧(hard Brexit)的话，则该国金融业可能损失高达380亿英镑(483.4亿美元)收入。 (完)