英国债市: 英债收平,穆迪下调英国信贷评等被英央行的购债前景所抵销

路透伦敦2月25日 - 英国公债在穆迪摘除英国AAA信贷评等后迅速反弹,因英国央行会议记录的影响发酵,为英债带来支持.

在穆迪将英国AAA信贷评等下调后,10年期英债最初下跌,但之后收平,因投资人忧虑意大利选举结果,为英债带来买兴.

10年英债收益率 在交易日开盘时跳升6个基点,至2.175%的峰值,录得2月13日来最大单日价格跌幅.之后,收平在2.11%.

上周英国央行总裁金恩和其他两名决策者支持买入更多英债的消息扶助英债表现,尽管英国通胀前景使一些投资人认为英债的回报不佳.

投资人人气将在本周稍晚,可能最早是周二,经受下一波考验.届时英国将透过银团发售约38亿英镑于2052年到期的通膨保值公债.(完)

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