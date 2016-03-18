欧洲汇市：英镑持稳，前日录得七年来最大单日涨幅

路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周五回落至1.45美元之下，此前一天录得2009年底以来最大单日涨幅，因美元前日兑其它货币全线溃败。

与市场的部分押注不同，英国央行在周四会后并未采取任何措施压制英镑升值。英镑曾在2月底触及1.38美元附近的七年低位。

但是鉴于在6月英国“脱欧”公投之前支持脱欧阵营力量的增强，交易员称，英镑似乎仍会受累于其他主要货币人气的上升，尤其是美元。 伦敦交易时段尾盘，英镑兑美元小跌，至1.4475美元，英镑兑欧元上涨0.2%，报0.7795。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇分析部主管John Hardy说道：“英镑的涨势缘于平仓操作，我们仍认为目前的点位到1.4600是阻力水准，英镑仍偏于下行。”

英镑自去年12月以来下跌9%，欧元基本持平。过去两周，英镑兑美元的升幅与欧元兑美元的升幅几乎一致。

这表明英镑的反弹主要受外部因素驱动，本周最大的国内事件是周二发布的民调结果显示，支持脱欧阵营力量在增强。

有多家银行警告，若英国6月23日的公投结果是脱欧，那么英镑或下滑多至20%。

西联汇款一主管说道：“昨日我们看到一些空头回补，今日空头强势回归，令英镑跌向1.44甚至更低。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价