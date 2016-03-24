欧洲汇市：英镑贸易加权指数料创下六年来最差单周表现

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
“本周英镑的波动很大一部分与可能退欧有关，”西联汇款一销售主管Tobias Davis表示。
“这表现在三个月隐含波动率上，其水平已经超过苏格兰公投之前的水平。当然，还有美元走强的因素，以及复活节周末之前投资者解除仓位的影响。”
英镑对英国零售销售报告基本没有反应。
英镑贸易加权指数 触及逾两年低点，自去年11月以来已经下跌10%。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 于春红)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
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