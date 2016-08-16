欧洲汇市：英镑上涨，此前英国公布通胀数据高于预期

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透伦敦8月16日 - 英镑周二获得一些喘息机会，兑欧元从三年低位反弹，兑美元则进一步脱离五周低位，此前英国公布的通胀数据略高于预期。
英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.6%，创2014年底以来最大增幅。路透调查的分析师此前预计增长0.5%。
英国7月生产者物价指数(PPI)产出物价同比涨幅创逾两年最高，因英国公投退欧后英镑下滑，推动进口物价上涨。数据显示，7月PPI产出物价较上年同期上涨0.3%，高于路透调查的预估中值。
英镑兑美元 在下午交易中升至1.3012美元，数据公布前报1.2937。英镑周一曾触及五周低点1.2865。英镑最新报1.2975美元，全日上涨0.7%。
欧元兑英镑 日内持平，报0.8680英镑，数据公布前报0.8709。欧元兑英镑在伦敦盘稍早触及三年高点0.87245。
欧元最近上涨，令英镑贸易加权指数盘中稍早触及六年半低位的76.8，后反弹至77。
分析师称，投机客持有纪录高位的英镑空头头寸，数据给部分人士提供了减少空头头寸的理由，但考虑到英国利率和经济前景，反弹势头可能短暂。
“通胀数据增强给大量作空英镑的市场一个试图向上修正的机会，”London Capital高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya。
“1.3美元是一个强劲阻力位，突破该水平将为进一步向上修正铺平道路，但如果未能成功突破该价位，可能鼓励卖家逢高出货，令英镑走势仍偏向下行。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。