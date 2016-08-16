欧洲汇市：英镑上涨，此前英国公布通胀数据高于预期

路透伦敦8月16日 - 英镑周二获得一些喘息机会，兑欧元从三年低位反弹，兑美元则进一步脱离五周低位，此前英国公布的通胀数据略高于预期。

英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.6%，创2014年底以来最大增幅。路透调查的分析师此前预计增长0.5%。

英国7月生产者物价指数(PPI)产出物价同比涨幅创逾两年最高，因英国公投退欧后英镑下滑，推动进口物价上涨。数据显示，7月PPI产出物价较上年同期上涨0.3%，高于路透调查的预估中值。

英镑兑美元 在下午交易中升至1.3012美元，数据公布前报1.2937。英镑周一曾触及五周低点1.2865。英镑最新报1.2975美元，全日上涨0.7%。

欧元兑英镑 日内持平，报0.8680英镑，数据公布前报0.8709。欧元兑英镑在伦敦盘稍早触及三年高点0.87245。

欧元最近上涨，令英镑贸易加权指数盘中稍早触及六年半低位的76.8，后反弹至77。

分析师称，投机客持有纪录高位的英镑空头头寸，数据给部分人士提供了减少空头头寸的理由，但考虑到英国利率和经济前景，反弹势头可能短暂。

“通胀数据增强给大量作空英镑的市场一个试图向上修正的机会，”London Capital高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya。

“1.3美元是一个强劲阻力位，突破该水平将为进一步向上修正铺平道路，但如果未能成功突破该价位，可能鼓励卖家逢高出货，令英镑走势仍偏向下行。”(完)

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