英国金融市场：英镑兑美元升至两周高位，受英国零售销售数据强劲激励

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦8月18日 - 英镑兑美元周四跳涨0.01美元，触及两周高位，因英国7月零售销售数据远较预期强劲，明显并未受英国退欧公投打击。
这项数据是英国6月底退欧公投后，第一份涵盖完整月份的零售销售数据，数据显示零售销售同比成长5.9%，市场原预估成长4.2%。英国7月零售销售较前月成长1.4%，预估为成长0.2%。
该数据推动英镑兑美元 日内上扬0.9%，报1.3140美元。英镑兑欧元 亦上涨0.5%至0.8620英镑。
“可以说自英国脱欧公投后几周内的经济表现没有担心的那么差，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。
“但仍为时尚早。尽管有理由稍作喘息，但可能要在未来两至五年才能看到对投资和创造就业的影响。”
英国公债期货在数据公布后削减涨幅，下跌至132.48，数据公布前报132.55。
近几周英镑一直都难以维持涨势，一升穿1.30美元交易商就会出手沽出。但有市场人士对这一状况开始有疑虑。
“老实说，我相信英镑跌的差不多了，”一位不愿具名的欧洲大行利率销售部门主管称，英国经济不会陷入衰退，英国央行的行动非常及时和果断，可能英镑没有太多下跌的空间了。(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍