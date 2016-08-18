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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 00:53 BJT

英国金融市场：英镑兑美元升至两周高位，受英国零售销售数据强劲激励

路透伦敦8月18日 - 英镑兑美元周四跳涨0.01美元，触及两周高位，因英国7月零售销售数据远较预期强劲，明显并未受英国退欧公投打击。

这项数据是英国6月底退欧公投后，第一份涵盖完整月份的零售销售数据，数据显示零售销售同比成长5.9%，市场原预估成长4.2%。英国7月零售销售较前月成长1.4%，预估为成长0.2%。

该数据推动英镑兑美元 日内上扬0.9%，报1.3140美元。英镑兑欧元 亦上涨0.5%至0.8620英镑。

“可以说自英国脱欧公投后几周内的经济表现没有担心的那么差，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。

“但仍为时尚早。尽管有理由稍作喘息，但可能要在未来两至五年才能看到对投资和创造就业的影响。”

英国公债期货在数据公布后削减涨幅，下跌至132.48，数据公布前报132.55。

近几周英镑一直都难以维持涨势，一升穿1.30美元交易商就会出手沽出。但有市场人士对这一状况开始有疑虑。

“老实说，我相信英镑跌的差不多了，”一位不愿具名的欧洲大行利率销售部门主管称，英国经济不会陷入衰退，英国央行的行动非常及时和果断，可能英镑没有太多下跌的空间了。(完)

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