欧洲汇市：英镑下跌逾1%，因传闻称英国明年初将启动脱欧谈判

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦8月19日 - 英镑兑美元周五下跌1%，受英国可能明年初正式启动脱欧程序的臆测打击。
但英镑料创下一个月来最佳周线表现，此前一连串表现强劲的数据带动投机客削减创纪录的英镑空头仓位。
本周公布数据涵盖了英国6月23日公投退欧之后的状况，表现出乎意料地好，其中7月消费者物价、零售销售及请领失业金人数表现都优于预期。
尽管数据改善，市场价格仍反映年底前降息约10个基点的预期，交易员称这料将抑制英镑涨势。在下午交易中，英镑进一步下跌，因彭博报道称，英国可能明年初启动欧盟里斯本协议中的第50条款，正式开启脱欧进程。
但政府发言人称，首相特雷莎梅年底前不会启动第50条款。在被问到有关彭博报道时，唐宁街的一位发言人称，“我们不认可这份简报。”
英镑/美元 跌逾1%，报1.3023，后收复一些失地，最新报1.3065，全日仍下跌0.8%。周四曾触及两周高点1.3186。
“下午英镑遭大幅抛售，因有传闻称，英国将在明年上半年启动第50条款，”ETX Capital分析师Neil Wilson称。
“原本猜测英国将有几年的时间准备脱欧，做准备的时间越短，市场担心受到脱欧冲击的程度将越大。”
欧元/英镑 升0.5%报0.8666英镑，本周稍早触及三年高点0.87245英镑。
最近几周，英镑的涨势均很短暂，交易商倾向于逢高卖出。
“我们的头寸数据显示，英镑空头头寸规模本周变得有些过多，因此英镑在较好数据的激励下能够挽回一些失地，并不令人奇怪，”法国巴黎银行的分析师在报告中指出。
“但是，我们认为经常账融资对于英国来说挑战仍很大，我们继续预期英镑/美元本季度末的目标在1.24美元。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍