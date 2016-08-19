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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 23:47 BJT

欧洲汇市：英镑下跌逾1%，因传闻称英国明年初将启动脱欧谈判

路透伦敦8月19日 - 英镑兑美元周五下跌1%，受英国可能明年初正式启动脱欧程序的臆测打击。

但英镑料创下一个月来最佳周线表现，此前一连串表现强劲的数据带动投机客削减创纪录的英镑空头仓位。

本周公布数据涵盖了英国6月23日公投退欧之后的状况，表现出乎意料地好，其中7月消费者物价、零售销售及请领失业金人数表现都优于预期。

尽管数据改善，市场价格仍反映年底前降息约10个基点的预期，交易员称这料将抑制英镑涨势。在下午交易中，英镑进一步下跌，因彭博报道称，英国可能明年初启动欧盟里斯本协议中的第50条款，正式开启脱欧进程。

但政府发言人称，首相特雷莎梅年底前不会启动第50条款。在被问到有关彭博报道时，唐宁街的一位发言人称，“我们不认可这份简报。”

英镑/美元 跌逾1%，报1.3023，后收复一些失地，最新报1.3065，全日仍下跌0.8%。周四曾触及两周高点1.3186。

“下午英镑遭大幅抛售，因有传闻称，英国将在明年上半年启动第50条款，”ETX Capital分析师Neil　Wilson称。

“原本猜测英国将有几年的时间准备脱欧，做准备的时间越短，市场担心受到脱欧冲击的程度将越大。”

欧元/英镑 升0.5%报0.8666英镑，本周稍早触及三年高点0.87245英镑。

最近几周，英镑的涨势均很短暂，交易商倾向于逢高卖出。

“我们的头寸数据显示，英镑空头头寸规模本周变得有些过多，因此英镑在较好数据的激励下能够挽回一些失地，并不令人奇怪，”法国巴黎银行的分析师在报告中指出。

“但是，我们认为经常账融资对于英国来说挑战仍很大，我们继续预期英镑/美元本季度末的目标在1.24美元。”(完)

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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)

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