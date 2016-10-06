欧洲汇市：英镑跌至31年低点，因担忧“硬脱欧”和首相的讲话

路透伦敦10月6日 - 英镑周四跌至31年低位，因担心英国“硬脱欧”，以及英国首相特雷莎梅有关宽松货币政策影响的讲话，部分市场人士认为，讲话是对英国央行直言不讳的攻击。

特雷莎梅周三对党内演讲时，提及超低利率及印钞措施的副作用问题。

她的谈话亦引发外界臆测，基于对储蓄及退休金的负面影响，英国政府可能反对央行进一步降息。

尽管她的发言人稍后淡化了其讲话并不是暗示货币政策将进行调整，但仍引发外界臆测，基于对储蓄及退休金的负面影响，英国政府可能反对央行进一步降息。

受此影响，英债承压，10年期英债收益率 跳升至9月中以来最高，在8月4日水平之上交投，当日英国央行降息至纪录低位，并宣布重启资产购买计划以提振成长。

“如果你威胁到英国央行的独立性，这是大错特错，”前英国央行决策者布兰费罗说，“威胁央行的独立性是会有后果的，是要付出代价的。国家会为此付出代价。”

在被问及特雷莎梅的讲话是否是对卡尼和英国央行的攻击时，他说“当然是，要不然是什么？如果卡尼说我受够了，这将给市场带来重大负面冲击。”

卡尼2012年被任命为英国央行总裁，任期五年。但一些政治人物一直批评卡尼，说他试图恐吓选民人心，怂恿他们在6月公投中投票留欧。

英国财政大臣哈蒙德试图平息市场的不安，他告诉彭博电视，他希望卡尼任满八年任期，而不是最初计划在2018年离职。

英镑兑美元 跌1%，至1.2622美元。一项周四发布的路透调查预计，英镑可能进一步走低。本周英镑累积下跌2.5%，受首相特蕾莎梅周日宣布退欧正式程序将在明年3月底启动影响。

欧元触及五年高位。英镑贸易加权指数 接近2009年初以来最低。(完)

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