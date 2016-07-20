欧洲汇市：英镑反弹，因英国央行调查显示退欧公投的影响有限

路透伦敦7月20日 - 英镑兑欧元和普涨的美元周三上涨，此前英国央行公布的一项调查结果显示，在上月公投退欧后，没有明确迹象显示经济活动放缓。

调查指出信贷需求转弱，投资支出预期也有所下降，但调查还指出，多数企业预计，公投结果短期内不会给资本支出造成冲击。

这与市场主流论调相左，即经济将于下半年大幅下滑，迫使英国央行大举放宽货币政策。自上月英国公投退欧之后，英镑一直受这一论调打压。

“看起来，该报告的确对英镑利好，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd称，“这印证了市场的怀疑，即事情可能并没有我们担心地那么严重。”

英国统计局周三公布的报告显示，截至5月的三个月失业率降至2005年来最低，彰显在上月英国退欧公投前就业市场表现强劲。

Sneyd还表示，法国巴黎银行的STEER仓位指标显示，对于英镑将进一步走软的押注已经过度，而且其分析显示，即便假定英国经常帐赤字将大幅增加，英镑的公允价值也在1.35美元左右。

科威特国家银行的公债交易商Brad Knight表示，他认为英国退欧公投的不利影响还需要一段时间才会显现。