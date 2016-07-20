欧洲汇市：英镑反弹，因英国央行调查显示退欧公投的影响有限

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透伦敦7月20日 - 英镑兑欧元和普涨的美元周三上涨，此前英国央行公布的一项调查结果显示，在上月公投退欧后，没有明确迹象显示经济活动放缓。
调查指出信贷需求转弱，投资支出预期也有所下降，但调查还指出，多数企业预计，公投结果短期内不会给资本支出造成冲击。
这与市场主流论调相左，即经济将于下半年大幅下滑，迫使英国央行大举放宽货币政策。自上月英国公投退欧之后，英镑一直受这一论调打压。
“看起来，该报告的确对英镑利好，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd称，“这印证了市场的怀疑，即事情可能并没有我们担心地那么严重。”
英国统计局周三公布的报告显示，截至5月的三个月失业率降至2005年来最低，彰显在上月英国退欧公投前就业市场表现强劲。
Sneyd还表示，法国巴黎银行的STEER仓位指标显示，对于英镑将进一步走软的押注已经过度，而且其分析显示，即便假定英国经常帐赤字将大幅增加，英镑的公允价值也在1.35美元左右。
科威特国家银行的公债交易商Brad Knight表示，他认为英国退欧公投的不利影响还需要一段时间才会显现。
在英国央行调查报告发布后，英镑兑美元 上涨0.01美元至1.3186美元，日内涨0.5%；英镑兑欧元 涨0.6%至0.8356英镑。(完)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71