欧洲汇市：英国公布令人失望的零售销售数据后英镑转跌

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月21日 - 英镑兑美元及欧元周四下跌，因最新数据显示英国6月零售销售按月跌幅创六个月来最大，令投资人仍预计英国央行可能早至下月就会放宽货币政策。
英国6月零售销售按月下挫0.9%，跌幅大于市场预估的0.6%，较上年同期涨幅则放缓至4.3%，低于5月时的5.7%，及市场预估的5.0%。
英国国家统计局周四公布，零售商报告没有明显证据显示英国公投退欧影响了截至7月2日止的五周销售。
数据公布后，英镑兑美元 触及当日低位1.3157美元，日内跌0.2%，数据公布前报1.3210。尾盘英镑收复部分失地，报1.3200美元，当日仍跌0.1%。
欧元兑英镑 涨至0.8380英镑，数据公布前报0.8336，尾盘报0.8345英镑，当日仍升0.2%。
欧洲央行总裁德拉吉没有暗示欧洲央行会很快进一步放宽政策后，欧元获得进一步提振。德拉吉表示，央行会耐心再评估经济前景的改变。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在每日电讯报撰文称，不应急于降息，之后英镑上涨。本周稍早，英国央行知名的鹰派官员威尔表示，他不能肯定在下月的会议上是否会支持降息。
交易商目前在等待周五英国将公布的采购经理人指数(PMI)，以寻找脱欧公投对经济即时影响的更多线索。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。