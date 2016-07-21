欧洲汇市：英国公布令人失望的零售销售数据后英镑转跌

路透伦敦7月21日 - 英镑兑美元及欧元周四下跌，因最新数据显示英国6月零售销售按月跌幅创六个月来最大，令投资人仍预计英国央行可能早至下月就会放宽货币政策。

英国6月零售销售按月下挫0.9%，跌幅大于市场预估的0.6%，较上年同期涨幅则放缓至4.3%，低于5月时的5.7%，及市场预估的5.0%。

英国国家统计局周四公布，零售商报告没有明显证据显示英国公投退欧影响了截至7月2日止的五周销售。

数据公布后，英镑兑美元 触及当日低位1.3157美元，日内跌0.2%，数据公布前报1.3210。尾盘英镑收复部分失地，报1.3200美元，当日仍跌0.1%。

欧元兑英镑 涨至0.8380英镑，数据公布前报0.8336，尾盘报0.8345英镑，当日仍升0.2%。

欧洲央行总裁德拉吉没有暗示欧洲央行会很快进一步放宽政策后，欧元获得进一步提振。德拉吉表示，央行会耐心再评估经济前景的改变。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在每日电讯报撰文称，不应急于降息，之后英镑上涨。本周稍早，英国央行知名的鹰派官员威尔表示，他不能肯定在下月的会议上是否会支持降息。

交易商目前在等待周五英国将公布的采购经理人指数(PMI)，以寻找脱欧公投对经济即时影响的更多线索。(完)

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