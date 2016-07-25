欧洲汇市：英镑持平，此前发布的7月CBI调查数据疲弱

路透伦敦7月25日 - 英镑周一持平，此前发布的一项调查显示，英国制造业前景低迷，支撑了英国经济近期可能陷入衰退，英国央行需要进一步放宽货币政策的观点。

英镑兑美元 自上月英国公投决定脱离欧盟以来已经骤降了近12%，投资者担心脱欧会对经济产生负面影响，特别是对英国现有的巨额经常账赤字，如果投资流入枯竭，经常账赤字将会进一步扩大。

公投可能开始对本已在逐步放缓的英国经济带来冲击的明确迹象已经在上周浮现，Markit的一项调查显示，企业活动正以2009年以来最快速度下滑。

英国工业联盟(CBI)周一发布的报告显示，季度企业乐观差值从负5降至负47，为2009年1月以来最低，接近全球金融危机时创下的低点，但截至7月的三个月总订单指标上升。

“一旦企业更加习惯脱欧后可能持续数年的不确定性，有理由相信企业信心会逐渐反弹...不过仍将与经济增长放缓的势头相一致，”三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman称。

1445GMT，英镑持平于1.3108美元，报告发布前在1.3156美元交易。英镑兑欧元 也持平于0.8377英镑。

交易商称，只要英镑反弹便可能遭遇抛售。市场预期未来六个月英国将至少降息两次。

“我们预计，在疲弱经济数据以及对英国央行8月大幅放宽政策预期的双重影响下，英镑近期将继续面临抛压，”IronFX Global高级分析师Charalambos Pissouros称。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯上周在每日电讯报撰文称，不应急于降息。这与英国央行知名的鹰派官员威尔的讲话相呼应。威尔表示，他不确定是否会在下月的会议上支持降息。

相反，英国央行上周表示，九位货币政策委员会委员中，大部分预计会在8月会议上向经济提供更多帮助。

“即便英国央行政策委员会成员仍不能统一意见，截至目前可获得的数据可能也足以支持在8月进一步放松货币政策，”德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke称。(完)

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