加拿大汇市：加元兑美元持平，兑英镑上涨

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透多伦多3月12日 - 加元兑美元周二持平，因本周无重大经济数据公布，加元兑美元料将在窄幅区间交投，尽管加元兑英镑大幅上涨，兑澳元大跌。
欧元和日圆的波动性是推动今日汇市走势的主要因素，欧元大幅波动，促使许多加元交易商后退。
加元兑美元 收报1.0261加元，或0.9746美元，周一分别收报1.0264加元，或0.9743美元。
加元兑走软的英镑上涨，一度触及2010年6月来的最高水平，此前英国公布疲弱的制造业数据，重燃英国可能再次滑入衰退的忧虑，且令投资人增加对英国央行将扩大量化宽松政策的押注。
不过，加元兑全线走强的澳元 下滑，触及去年3月来的最低位。(完)
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IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。