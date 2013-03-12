加拿大汇市：加元兑美元持平，兑英镑上涨

路透多伦多3月12日 - 加元兑美元周二持平，因本周无重大经济数据公布，加元兑美元料将在窄幅区间交投，尽管加元兑英镑大幅上涨，兑澳元大跌。

欧元和日圆的波动性是推动今日汇市走势的主要因素，欧元大幅波动，促使许多加元交易商后退。

加元兑美元 收报1.0261加元，或0.9746美元，周一分别收报1.0264加元，或0.9743美元。

加元兑走软的英镑上涨，一度触及2010年6月来的最高水平，此前英国公布疲弱的制造业数据，重燃英国可能再次滑入衰退的忧虑，且令投资人增加对英国央行将扩大量化宽松政策的押注。

不过，加元兑全线走强的澳元 下滑，触及去年3月来的最低位。(完)

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