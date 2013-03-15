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债券 | 2013年 3月 16日 星期六 05:15 BJT

加拿大汇市：加元升至三周高位，因美元受疲弱数据拖累

路透多伦多3月15日 - 加元兑美元周五触及三周高位，受美元普跌影响，因今日美国公布的多个经济数据打压了近期对美国经济的乐观情绪。

本周，加元兑美元升近1美分，美元延续周四的跌势，因今日公布的数据巩固了美联储在可预见的未来不太可能改变宽松货币政策计划的预期。

加元兑美元 收报1.0193加元或0.9811美元，周四收报1.0223加元，或0.9782美元。今日盘中稍早，加元一度升至1.0181加元或0.9822美元。

尽管今日美国公布2月制造业产出反弹，但其他报告显示，2月汽油价格上涨令消费者通胀攀升，3月初消费者信心大跌。 (完)

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