加拿大汇市：加元兑美元走软，因塞浦路斯消息令投资人抛售较高风险资产

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称第四季经济表面良好但不可持续，低利率未加重楼市投机-报道
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路透多伦多3月18日 - 加元兑美元周一下滑，因塞浦路斯宣布将向储户征税，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助的计划后，投资人抛售较高风险资产。
周末这一举动打破了以往视储户储蓄不可侵犯的惯例，令市场担心挤兑可能蔓延至其他可能求援的规模更大欧元区国家。
分析师表示，相对整体市场基调而言，加元跌幅不大，已收复部分海外市场失地。
加元兑美元 收报1.0223加元或0.9782美元，上周五收报1.0193加元或0.9811美元。今日盘中稍早，加元一度跌至1.0251加元或0.9755美元。(完)
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