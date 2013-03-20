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债券 | 2013年 3月 21日 星期四 05:46 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，美联储称将继续实施积极的宽松货币政策

路透多伦多3月20日 - 加元兑美元周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)称将继续实施其积极的宽松货币政策。

美联储表示，将继续以每月850亿美元的规模购买抵押贷款支持债券和美国公债，但承认经济有改善迹象。

塞浦路斯议会周二否决了向银行存款征税作为获得国际救助条件的议案。市场普遍认为政策制定者将达成协议，将塞浦路斯留在欧元区。

加元兑美元 收报1.0254加元或0.9752美元，周二收报1.0270加元，或0.9737美元。今日加元在仅37小点的窄幅区间内交投。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)

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