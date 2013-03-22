加拿大汇市：加元兑美元本周下跌，因塞浦路斯忧虑及加拿大数据乏善可陈

路透多伦多3月22日 - 加元兑美元周五上涨，但本周下跌，因忧虑塞浦路斯银行体系可能崩溃，且加拿大数据乏善可陈。

加元兑美元本周下滑0.4%，美国经济显示复苏迹象及美元吸引避险资金流，令美元持续得益。

一些人士预期加元将继续走软，因最新的加拿大数据显示加拿大增长放缓的更多细节。

BMO Capital Markets高级分析师Benjamin Reitzes预期，下周公布的成长及通胀数据将显示仅小幅上升，且远远低于加拿大央行可考虑升息的水平。

加拿大经济数据的近期趋势令人失望，除了就业数据是罕见的亮点。