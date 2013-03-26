加拿大汇市：加元兑美元因美国数据涨至一个月高位，关注CPI数据

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多3月26日 - 加元兑美元周二升大约0.5美分至一个月高位，受助于优于预期的美国2月耐久财订单及美国房屋数据显示复苏在轨道之上。
1月美国独栋屋价格上升,以六年半来最大年度涨幅开启新的一年，再添房屋市场稳步复苏的力证。 数据公布后，加元大幅上涨。
美国2月耐久财订单急升5.7%，扭转1月下跌3.8%的势态，暗示制造业活动持续温和扩张。
美国经济转强，通常令加元得益，因美国是加拿大的最大单一出口市场。
加元兑美元 收报1.0164加元，或0.9839美元，高于周一收盘时的1.0212加元，或0.9792美元。稍早，加元触及2月22日来最高的1.0161加元或0.9841美元。
加元兑所有主要货币上涨，兑欧元触及两个半月高位。
周三公布的通胀数据预料将是市场下一个密切关注的加拿大经济数据。接着周四将公布1月GDP数据，预料该读数疲弱。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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