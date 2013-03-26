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债券 | 2013年 3月 27日 星期三 05:35 BJT

加拿大汇市：加元兑美元因美国数据涨至一个月高位，关注CPI数据

路透多伦多3月26日 - 加元兑美元周二升大约0.5美分至一个月高位，受助于优于预期的美国2月耐久财订单及美国房屋数据显示复苏在轨道之上。

1月美国独栋屋价格上升,以六年半来最大年度涨幅开启新的一年，再添房屋市场稳步复苏的力证。 数据公布后，加元大幅上涨。

美国2月耐久财订单急升5.7%，扭转1月下跌3.8%的势态，暗示制造业活动持续温和扩张。

美国经济转强，通常令加元得益，因美国是加拿大的最大单一出口市场。

加元兑美元 收报1.0164加元，或0.9839美元，高于周一收盘时的1.0212加元，或0.9792美元。稍早，加元触及2月22日来最高的1.0161加元或0.9841美元。

加元兑所有主要货币上涨，兑欧元触及两个半月高位。

周三公布的通胀数据预料将是市场下一个密切关注的加拿大经济数据。接着周四将公布1月GDP数据，预料该读数疲弱。(完)
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