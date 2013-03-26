加拿大汇市：加元兑美元因美国数据涨至一个月高位，关注CPI数据

路透多伦多3月26日 - 加元兑美元周二升大约0.5美分至一个月高位，受助于优于预期的美国2月耐久财订单及美国房屋数据显示复苏在轨道之上。

1月美国独栋屋价格上升,以六年半来最大年度涨幅开启新的一年，再添房屋市场稳步复苏的力证。 数据公布后，加元大幅上涨。

美国2月耐久财订单急升5.7%，扭转1月下跌3.8%的势态，暗示制造业活动持续温和扩张。

美国经济转强，通常令加元得益，因美国是加拿大的最大单一出口市场。

加元兑美元 收报1.0164加元，或0.9839美元，高于周一收盘时的1.0212加元，或0.9792美元。稍早，加元触及2月22日来最高的1.0161加元或0.9841美元。

加元兑所有主要货币上涨，兑欧元触及两个半月高位。