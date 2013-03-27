版本:
中国
债券 | 2013年 3月 28日 星期四 05:41 BJT

加拿大汇市：加元受累于欧元区忧虑走软，通胀数据引发的升势消退

路透多伦多3月27日 - 加元兑美元周三小幅走软，因对欧元区情势的担忧重现。加元在稍早受数据显示通胀高于预期带动攀升后回落。

2月加拿大通胀年率跳升至1.2%，因汽油价格上涨，且汽车价格从三年低位反弹0.5%。数据高于预期，但仍低于加拿大央行的目标，且不足以使经济学家预期，央行将恢复升息的立场。

加元兑美元 收报1.0165加元，或0.9838美元，略低于周二收盘时的1.0164加元，或0.9839美元。

意大利公债标售令人失望，以及塞浦路斯宣布将实施资本控制以防治出现银行挤兑，致使对欧元区的忧虑升温

市场焦点将转向加拿大将于周四公布的1月GDP数据。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐