加拿大汇市：加元受累于欧元区忧虑走软，通胀数据引发的升势消退

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透多伦多3月27日 - 加元兑美元周三小幅走软，因对欧元区情势的担忧重现。加元在稍早受数据显示通胀高于预期带动攀升后回落。
2月加拿大通胀年率跳升至1.2%，因汽油价格上涨，且汽车价格从三年低位反弹0.5%。数据高于预期，但仍低于加拿大央行的目标，且不足以使经济学家预期，央行将恢复升息的立场。
加元兑美元 收报1.0165加元，或0.9838美元，略低于周二收盘时的1.0164加元，或0.9839美元。
意大利公债标售令人失望，以及塞浦路斯宣布将实施资本控制以防治出现银行挤兑，致使对欧元区的忧虑升温
市场焦点将转向加拿大将于周四公布的1月GDP数据。(完)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。