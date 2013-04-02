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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 05:00 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及六周高位，受美股走强及技术性因素带动

路透多伦多4月2日 - 加元兑美元周二触及六周高位，受加元突破关键技术水准及美股标普500指数逼近纪录高位提振。

加元升穿近期狭窄交投区间1.02-1.0140加元。澳元和新西兰元等其他商品货币也触及六周高位。

加元兑美元 收报1.0149加元或0.9853美元，为2月19日来最强收位。周一收报1.0167加元或0.9836美元。

有策略师表示，加元上涨也有技术因素，包括升穿50日移动均线切入位1.0147加元和费波纳奇回档位1.0141加元。(完)
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