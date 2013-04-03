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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 05:15 BJT

加拿大汇市：加元兑美元收在六周高位附近，疲弱数据重创美元

路透多伦多4月3日 - 加元兑美元周三小涨，收盘接近六周高位，因美国民间就业和服务业数据不及预期，拖累全球股市走低，美元受创。

美国3月民间就业人口增幅为五个月来最慢，而服务业成长放缓，暗示经济复苏可能动能不足。

数据引发市场担忧，近期美国经济复苏加速的势头可能正失去动能，使投资者在周五公布关键的月度就业数据公布前保持谨慎。

加元兑美元 收报1.0145加元，或0.9857美元，略强于周二收盘价1.0149加元，或0.9853美元。(完)
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