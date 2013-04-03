加拿大汇市：加元兑美元收在六周高位附近，疲弱数据重创美元

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透多伦多4月3日 - 加元兑美元周三小涨，收盘接近六周高位，因美国民间就业和服务业数据不及预期，拖累全球股市走低，美元受创。
美国3月民间就业人口增幅为五个月来最慢，而服务业成长放缓，暗示经济复苏可能动能不足。
数据引发市场担忧，近期美国经济复苏加速的势头可能正失去动能，使投资者在周五公布关键的月度就业数据公布前保持谨慎。
加元兑美元 收报1.0145加元，或0.9857美元，略强于周二收盘价1.0149加元，或0.9853美元。(完)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选