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债券 | 2013年 4月 5日 星期五 05:16 BJT

加拿大汇市：加元兑美元攀升至六周高位，跟随欧元/美元走强

路透多伦多4月4日 - 加元兑美元周四升至六周高位，跟随欧元/美元涨势，之前欧洲央行总裁发表的讲话提供支撑。

欧洲央行总裁德拉吉今日表示，如果成长继续疲弱，准备采取行动。讲话发表后，加元抹去稍早跌幅，转跌为升。

日本央行稍早宣布全球最大规模的货币刺激政策，承诺在不到两年的时间内向经济注入约1.4万亿美元的资金，此举拖累日圆重挫。

加元兑美元周四盘中攀升至2月19日以来最高1.0103加元。

加元兑美元 收报1.0123加元，或0.9878美元。周三收报1.0145加元和0.9857美元。

加元兑日圆 触及2008年底金融危机最严重时期以来的最高水平。(完)

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