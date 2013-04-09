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债券 | 2013年 4月 10日 星期三 05:13 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，市场关注周三美联储会议记录

路透多伦多4月9日 - 加元兑美元周二上涨，因中国经济数据利多，扶助提振投资人对较高风险资产的信心，但北美没有重大消息和数据令走势受限。

美国企业业绩期开局不错，且中国3月通胀下降，提振全球股市和铜、油等商品价格。

自上周日本央行宣布全球最大规模的货币刺激政策以来，加元兑日圆仍在近四年半高位。

加元兑美元 收报1.0163加元或0.9840美元，接近50日移动均线切入位1.0160加元或0.9843美元，周一收报1.0173加元，或0.9830美元。

周三，市场焦点将转向美国，美联储将发布3月货币政策会议记录。(完)

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