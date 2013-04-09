加拿大汇市：加元兑美元上涨，市场关注周三美联储会议记录

英国热股：Imagination股价狂跌逾60%，因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透多伦多4月9日 - 加元兑美元周二上涨，因中国经济数据利多，扶助提振投资人对较高风险资产的信心，但北美没有重大消息和数据令走势受限。
美国企业业绩期开局不错，且中国3月通胀下降，提振全球股市和铜、油等商品价格。
自上周日本央行宣布全球最大规模的货币刺激政策以来，加元兑日圆仍在近四年半高位。
加元兑美元 收报1.0163加元或0.9840美元，接近50日移动均线切入位1.0160加元或0.9843美元，周一收报1.0173加元，或0.9830美元。
周三，市场焦点将转向美国，美联储将发布3月货币政策会议记录。(完)
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。