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债券 | 2013年 4月 12日 星期五 05:19 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及约两个月高位，因投资人寻求冒险

路透多伦多4月11日 - 加元兑美元周四大涨三分之一美分，触及约两个月最高，受迹象显示中国经济复苏加快以及日本激进宽松货币政策提振。

盘初已见升势，并在盘中多数时间内保持，受到澳元和新西兰元等其他商品相关高息货币引领。

加元兑美元 收报1.0107加元或0.9894美元，周三收报1.0144加元，或0.9858美元。

盘中，加元兑美元一度触及1.0084加元，为2月18日来最高。(完)
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