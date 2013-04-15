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债券 | 2013年 4月 16日 星期二 05:03 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下挫近1美分，因商品价格急跌

路透多伦多4月15日 - 加元兑美元周一急跌，至三周最低，因弱于预期的中国数据拖累商品价格重挫。

黄金、白银、铜和油价全线走低，因数据显示，首季中国经济复苏意外放缓，年增长率仅为7.7%，低于经济学家预期的8%。

金价跌幅最大，下跌逾8%，至1,400美元之下，录得30年来最大两日跌幅。

加元兑美元收报1.0254加元，或0.9752美元，上周五收报1.0138加元，或0.9864美元。今日是3月22日以来加元表现最差的一天。

本周出炉的美加经济数据将是市场焦点，其中包括美国和加拿大消费者信心指数。另外，加拿大央行将于周三发布利率决定和货币政策报告。(完)
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