加拿大汇市：加元兑美元下挫近1美分，因商品价格急跌

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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路透多伦多4月15日 - 加元兑美元周一急跌，至三周最低，因弱于预期的中国数据拖累商品价格重挫。
黄金、白银、铜和油价全线走低，因数据显示，首季中国经济复苏意外放缓，年增长率仅为7.7%，低于经济学家预期的8%。
金价跌幅最大，下跌逾8%，至1,400美元之下，录得30年来最大两日跌幅。
加元兑美元收报1.0254加元，或0.9752美元，上周五收报1.0138加元，或0.9864美元。今日是3月22日以来加元表现最差的一天。
本周出炉的美加经济数据将是市场焦点，其中包括美国和加拿大消费者信心指数。另外，加拿大央行将于周三发布利率决定和货币政策报告。(完)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。