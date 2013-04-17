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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 05:14 BJT

加拿大汇市：加元兑美元走软，因加拿大央行下调成长预期

路透多伦多4月17日 - 加元兑美元周三走软，因加拿大央行下调成长预期，但央行坚持认为，需要在未来某个时候升息，这可能限制了加元的跌幅。

加拿大央行声明公布后，加元保持跌势，一度触及逾四周最低，但跌幅较小。

一位分析师称，如果央行在声明放弃其最终收紧政策的倾向，加元/美元可能跌穿1.03加元。

加元兑美元 收报1.0266加元，或0.9741美元，周二收报1.0205加元，或0.9799美元。

加拿大央行称，该国经济今年可能增长1.5%，低于1月预期的增长2%，并表示，经济中的闲置产能仍在增加。

加拿大央行在政策声明中重申利率的下一步走向将是上升的观点，扶助加元/美元在1.02加元区域站稳。(完)

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