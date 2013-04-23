加拿大汇市：加元兑美元基本持平，连续第五日处于窄幅区间

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透多伦多4月23日 - 加元兑美元周二大致持稳，加元在上周大幅波动后进行盘整，疲弱的经济数据也令投资者人气减弱。
加元兑美元连续第五个交易日收于1.2059加元至1.2070加元的窄幅区间，上周初加元因大宗商品价格重挫而下跌约1.2%。
“情况归于平静，目前似乎正处于盘整期间，”CanadianForex高级副总裁John Curran称。
加拿大2月零售销售较前月增长0.8%，增幅大于预期，但销量持平。
周二公布的调查显示，4月法国景气跌势放缓，但德国企业活动大幅下滑，加深欧元区经济进一步萎缩的疑虑。
一份业内调查报告周二显示，美国4月制造业成长步伐创六个月来最慢，因国内需求下滑，暗示美国经济在第二季度正失去动能。
加元兑美元 收报1.0262加元，或0.9745美元，大致持平于周一北美市场收盘的1.0261加元，或0.9746美元。
加元表现大致优于其他主要货币，兑澳元触及逾一个月最高水准。(完)
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透上海4月13日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 5.40% 上限5.40% AAA 1.06 每5年为一个计息周期 投资集团 若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp ------------------------------------------------------------------------------------------------ 南通通州区 10