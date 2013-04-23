加拿大汇市：加元兑美元基本持平，连续第五日处于窄幅区间

路透多伦多4月23日 - 加元兑美元周二大致持稳，加元在上周大幅波动后进行盘整，疲弱的经济数据也令投资者人气减弱。

加元兑美元连续第五个交易日收于1.2059加元至1.2070加元的窄幅区间，上周初加元因大宗商品价格重挫而下跌约1.2%。

“情况归于平静，目前似乎正处于盘整期间，”CanadianForex高级副总裁John Curran称。

加拿大2月零售销售较前月增长0.8%，增幅大于预期，但销量持平。

周二公布的调查显示，4月法国景气跌势放缓，但德国企业活动大幅下滑，加深欧元区经济进一步萎缩的疑虑。

一份业内调查报告周二显示，美国4月制造业成长步伐创六个月来最慢，因国内需求下滑，暗示美国经济在第二季度正失去动能。

加元兑美元 收报1.0262加元，或0.9745美元，大致持平于周一北美市场收盘的1.0261加元，或0.9746美元。