加拿大汇市：加元兑美元上涨，因商品市场和股市攀升

路透多伦多4月24日 - 加元兑美元周三上涨，因商品价格和大部份股市攀升，不过，加元留守在近期的狭窄交投区间。

油价上升，由美国原油上涨2.5%领升，因最新一周美国汽油库存意外大跌。金价也攀升，近期金价大跌，令价格跌至两年低位。

这扶助提振多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高约1.5%。全球大部份股市也上升，因企业业绩良好，且德国经济数据疲弱，市场臆测欧洲央行将减息。