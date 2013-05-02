加拿大汇市：Poloz被任命为下任加拿大央行总裁后加元走软

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透多伦多5月2日 - 加元兑美元周四尾盘下滑，此前加拿大政府意外任命该国出口信贷机构主管Stephen Poloz为下一任央行总裁。
市场原本认为央行现任高级副总裁Tiff Macklem是下任总裁的热门人选。Poloz曾在央行工作14年，自1999年任职在Export Development Canada，并自2010年出任该机构总裁。
加元兑美元 收报1.0083加元或0.9918美元，但之后跌至1.0111加元。周三收报1.0081加元或0.9920美元。
下任加拿大央行总裁Stephen Poloz在任命后的记者会上表示，该国经济复苏不如预期强劲，需要扶助。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。