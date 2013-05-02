加拿大汇市：Poloz被任命为下任加拿大央行总裁后加元走软

路透多伦多5月2日 - 加元兑美元周四尾盘下滑，此前加拿大政府意外任命该国出口信贷机构主管Stephen Poloz为下一任央行总裁。

市场原本认为央行现任高级副总裁Tiff Macklem是下任总裁的热门人选。Poloz曾在央行工作14年，自1999年任职在Export Development Canada，并自2010年出任该机构总裁。

加元兑美元 收报1.0083加元或0.9918美元，但之后跌至1.0111加元。周三收报1.0081加元或0.9920美元。

下任加拿大央行总裁Stephen Poloz在任命后的记者会上表示，该国经济复苏不如预期强劲，需要扶助。(完)