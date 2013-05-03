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债券 | 2013年 5月 4日 星期六 04:51 BJT

加拿大汇市：美国就业数据强劲令加元兑美元、欧元和日圆上涨

路透多伦多5月3日 - 加元兑美元周五小幅上涨，兑其他主要货币跳升，美国4月非农就业岗位增幅多于预期，双双提振加元和美元。

加元兑美元本周涨0.9%，受助于本周稍早加拿大经济数据良好及周五美国就业数据意外强劲。

美国4月非农就业岗位增加16.5万，3月增幅被上修。4月失业率降至7.5%四年低位。

尽管加元兑美元仅小升，但加元兑欧元 大涨。加元兑日圆 跳升，保持在98日圆以上，为4月中来最高。

加元兑美元 收报1.0078加元或0.9923美元，周四收报1.0083加元。(完)
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