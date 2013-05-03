加拿大汇市：美国就业数据强劲令加元兑美元、欧元和日圆上涨

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透多伦多5月3日 - 加元兑美元周五小幅上涨，兑其他主要货币跳升，美国4月非农就业岗位增幅多于预期，双双提振加元和美元。
加元兑美元本周涨0.9%，受助于本周稍早加拿大经济数据良好及周五美国就业数据意外强劲。
美国4月非农就业岗位增加16.5万，3月增幅被上修。4月失业率降至7.5%四年低位。
尽管加元兑美元仅小升，但加元兑欧元 大涨。加元兑日圆 跳升，保持在98日圆以上，为4月中来最高。
加元兑美元 收报1.0078加元或0.9923美元，周四收报1.0083加元。(完)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。