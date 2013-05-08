加拿大汇市：加元兑美元触及两个半月高位，但能否升穿平价尚不确定

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透多伦多5月8日 - 加元兑美元周三连续第四日走强，测试但未能升穿平价水平，市场静待周五将公布的加拿大就业数据。
中国强劲的贸易数据以及德国经济成长可能避免大幅放缓的迹象提振多数商品价格走高，加元因此受到支撑。
自4月底以来，加元/美元累计上扬约2-1/2美分。周三收报1.0033加元，或0.9967美元。周二报1.0044加元，或0.9956美元。
加元盘中触及2月15日以来最高1.0017加元。(完)
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。