加拿大汇市：加元兑美元触及两个半月高位，但能否升穿平价尚不确定

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级

路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。