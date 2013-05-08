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债券 | 2013年 5月 9日 星期四 05:47 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及两个半月高位，但能否升穿平价尚不确定

路透多伦多5月8日 - 加元兑美元周三连续第四日走强，测试但未能升穿平价水平，市场静待周五将公布的加拿大就业数据。

中国强劲的贸易数据以及德国经济成长可能避免大幅放缓的迹象提振多数商品价格走高，加元因此受到支撑。

自4月底以来，加元/美元累计上扬约2-1/2美分。周三收报1.0033加元，或0.9967美元。周二报1.0044加元，或0.9956美元。

加元盘中触及2月15日以来最高1.0017加元。(完)
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