加拿大汇市：加元兑美元走软，此前加拿大公布的就业数据逊于预期

路透多伦多5月10日 - 加元兑美元周五跌至近两周最低，此前加拿大公布的数据显示4月新增就业岗位不及预期，令加元回吐本周稍早录得的强劲升幅。

本周加元兑美元录得略高于0.3%的跌幅。

加拿大统计局周五公布，4月加拿大增加1.25万个就业岗位，预估为增加1.50万，失业率为7.2%，预估为7.2%。

道明证券分析师Greg Moore表示，4月就业岗位小增对加元的影响可能微乎其微，因在美元/日圆升穿100日圆后，美元对所有主要货币都寻获了新的买兴。

加元/美元 收报1.0112加元或0.9889美元，周四收报1.0075加元或0.9926美元。