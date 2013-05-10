加拿大汇市：加元兑美元走软，此前加拿大公布的就业数据逊于预期

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多5月10日 - 加元兑美元周五跌至近两周最低，此前加拿大公布的数据显示4月新增就业岗位不及预期，令加元回吐本周稍早录得的强劲升幅。
本周加元兑美元录得略高于0.3%的跌幅。
加拿大统计局周五公布，4月加拿大增加1.25万个就业岗位，预估为增加1.50万，失业率为7.2%，预估为7.2%。
道明证券分析师Greg Moore表示，4月就业岗位小增对加元的影响可能微乎其微，因在美元/日圆升穿100日圆后，美元对所有主要货币都寻获了新的买兴。
加元/美元 收报1.0112加元或0.9889美元，周四收报1.0075加元或0.9926美元。
加元盘中触及1.0152加元的4月29日来最低。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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