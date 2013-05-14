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债券 | 2013年 5月 15日 星期三 06:53 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下跌，因市场出脱高风险资产

路透多伦多5月14日 - 加元兑美元周二跌逾0.005美元，在中国和澳洲公布令人失望的数据后，市场纷纷出脱高风险资产。

缺乏亮点的宏观数据进一步印证中国经济复苏乏力。尽管4月工业生产增速较上月低位小幅反弹，但仍略逊于市场预期；对经济拉动作用较大的投资增速亦不如预期。

加元兑美元 尾盘报1.0170加元，或0.9833美元，较周一纽约汇市尾盘跌逾0.005美元，周一尾盘报1.0110加元，或0.9891美元。周二汇价为逾两周来最低水准，而且创下一个月来最大单日跌幅。

加元兑其他主要货币大多下跌。(完)
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