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债券 | 2013年 5月 16日 星期四 05:19 BJT

加拿大汇市：加元兑美元持稳，此前公布的一系列经济数据有好有坏

路透多伦多5月15日 - 加元兑美元周三持稳，但兑多数其他主要货币上涨，此前公布的一系列经济数据有好有坏。

加拿大统计局公布，3月制造业销售下滑，2月为意外增加。另外加拿大公布4月房屋销售增加，为连升两个月。

欧洲数据显示欧元区经济首季萎缩幅度大于预期，且法国经济重陷衰退后，投资人对全球经济的看法更为谨慎。

加元兑美元 收报1.0172加元或0.9831美元，周二收报1.0170加元，或0.9833美元。(完)
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