加拿大汇市：加元兑美元持稳，此前公布的一系列经济数据有好有坏

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透多伦多5月15日 - 加元兑美元周三持稳，但兑多数其他主要货币上涨，此前公布的一系列经济数据有好有坏。
加拿大统计局公布，3月制造业销售下滑，2月为意外增加。另外加拿大公布4月房屋销售增加，为连升两个月。
欧洲数据显示欧元区经济首季萎缩幅度大于预期，且法国经济重陷衰退后，投资人对全球经济的看法更为谨慎。
加元兑美元 收报1.0172加元或0.9831美元，周二收报1.0170加元，或0.9833美元。(完)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。