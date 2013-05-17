加拿大汇市：加元兑美元收盘逼近两个月低位，因通胀数据疲弱

路透多伦多5月17日 - 加元兑美元周五收盘走软，盘中触及逾两个月最低，因通胀数据远低于预期，也未达到加拿大央行的预估区间。

加拿大4月年通胀从3月的1.0%回落至0.4%，为2009年10月触及0.1%以来最低，远低于央行设定的1-3%的目标区间。分析师预期为与3月持平。