加拿大汇市：加元兑美元收盘逼近两个月低位，因通胀数据疲弱

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多5月17日 - 加元兑美元周五收盘走软，盘中触及逾两个月最低，因通胀数据远低于预期，也未达到加拿大央行的预估区间。
加拿大4月年通胀从3月的1.0%回落至0.4%，为2009年10月触及0.1%以来最低，远低于央行设定的1-3%的目标区间。分析师预期为与3月持平。
数据拖累加元 触及日低1.0313加元，或0.9696美元，为3月8日以来最低，且远低于周四收盘价1.0192加元，或0.9812美元。
加元稍后收复部分失地，收报1.0291加元，或0.9717美元，结束两个月连涨。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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