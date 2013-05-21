加拿大汇市：加元走软，市场注意力转向贝南克证词

路透多伦多5月21日 - 加元兑美元周二走软，但脱离日低。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的言论，令市场减弱对美联储可能缩减超宽松货币政策的预期。

两名美联储高官淡化了该央行在下个月会议上暗示准备缩减购债计划的可能，令稍早其他立场偏强硬的联储官员言论引发的这一猜测有所降温。

“今日影响市场的主要因素无疑就是这些谈话--无论美联储是否会开始弱化宽松政策。市场的确存在某种...预期，认为联储将开始谈论稍微提前一点减弱宽松力度，”道明证券宏观分析师Mazen Issa表示。

“我们的总体观点是，现在开始谈论还略早...但市场无疑将继续竖起耳朵。”

加元兑美元 收报1.0268加元，或0.9739美元，弱于周一的1.0241加元或0.9765美元。加元盘中一度触及1.0321加元或0.9689美元，为3月7日以来低点。

美联储主席贝南克周三将赴国会作证词陈述，市场观察人士将细读其评论，寻找美联储政策方向的线索。(完)

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