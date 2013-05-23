加拿大汇市：加元兑美元在周三跌至12个月低位后反弹

路透多伦多5月23日 - 加元兑美元在近期走软后周四稍作喘息，市场摆脱了中国经济数据疲弱和美联储可能缩减购债规模的影响，周三加元/美元挫至近12个月低位。

尽管北美主要股市周四收跌，但多数脱离盘中低位，因投资者将早盘走低视为买入的机会。

周五和下周初，加元恐难维系今日的涨势，投资者将关注下周三加拿大央行公布的政策决定和周五将出炉的加拿大第二季国内生产总值(GDP)数据。

加元兑美元 收报1.0294加元，或0.9714美元。周三收报1.0372加元，或0.9641美元。