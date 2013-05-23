加拿大汇市：加元兑美元在周三跌至12个月低位后反弹

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透多伦多5月23日 - 加元兑美元在近期走软后周四稍作喘息，市场摆脱了中国经济数据疲弱和美联储可能缩减购债规模的影响，周三加元/美元挫至近12个月低位。
尽管北美主要股市周四收跌，但多数脱离盘中低位，因投资者将早盘走低视为买入的机会。
周五和下周初，加元恐难维系今日的涨势，投资者将关注下周三加拿大央行公布的政策决定和周五将出炉的加拿大第二季国内生产总值(GDP)数据。
加元兑美元 收报1.0294加元，或0.9714美元。周三收报1.0372加元，或0.9641美元。
加元兑澳元 小涨。(完)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货