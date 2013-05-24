加拿大汇市：加元兑美元下跌，因对美联储将收紧刺激计划的忧虑犹在

路透多伦多5月24日 - 加元兑美元周五下跌，和全球股市及其他商品货币一起走软，因投资人担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将收紧经济刺激计划。

股市在近几周触及数年高位，受美联储和其他国家央行的经济刺激措施支撑。市场担忧美联储可能开始放缓每月850亿美元购债进度，使一衡量全球股市表现的指数周四录得年内第二大单日跌幅。