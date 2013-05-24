加拿大汇市：加元兑美元下跌，因对美联储将收紧刺激计划的忧虑犹在

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多5月24日 - 加元兑美元周五下跌，和全球股市及其他商品货币一起走软，因投资人担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将收紧经济刺激计划。
股市在近几周触及数年高位，受美联储和其他国家央行的经济刺激措施支撑。市场担忧美联储可能开始放缓每月850亿美元购债进度，使一衡量全球股市表现的指数周四录得年内第二大单日跌幅。
同时，油价本周下跌2%，因美国原油供应水平高企，且数据显示中国5月制造业活动在七个月来首次萎缩。
加元兑美元 收报1.0321加元，或0.9689美元。周四收报1.0294加元，或0.9714美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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