加拿大汇市：加元跌0.5美分，因美国数据良好提振美元

全球金融：2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透多伦多5月28日 - 加元兑美元周二回落逾0.5美分，因强劲的美国数据支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来几个月退出刺激计划的观点，美元受提振走强。
加元近几周大幅走软，因数据显示，该国经济表现将滞后于美国。
今日包括欧元和日圆在内的一系列主要货币兑美元均走软，北美股市上扬。
目前交易商还关注加拿大央行周三的利率决定。
加元兑美元 收报1.0395加元，或0.9620美元，周一收报1.0337加元，或0.9674美元。(完)
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京3月29日 - 中国新疆喀什农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有456家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,770.50亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30