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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 05:00 BJT

加拿大汇市：加元跌0.5美分，因美国数据良好提振美元

路透多伦多5月28日 - 加元兑美元周二回落逾0.5美分，因强劲的美国数据支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来几个月退出刺激计划的观点，美元受提振走强。

加元近几周大幅走软，因数据显示，该国经济表现将滞后于美国。

今日包括欧元和日圆在内的一系列主要货币兑美元均走软，北美股市上扬。

目前交易商还关注加拿大央行周三的利率决定。

加元兑美元 收报1.0395加元，或0.9620美元，周一收报1.0337加元，或0.9674美元。(完)

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