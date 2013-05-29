加拿大汇市：加元走强，受助于加拿大央行利率决定和美元走软

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透多伦多5月29日 - 加元兑美元周三走强，因美元近期的升势失去部分动能，且加拿大央行坚持其将在未来某个时点升息的观点。
加拿大央行政策声明公布公布之初，加元上扬。这是现任总裁卡尼离任前做出的最后一个利率决定。
加元兑美元 收报1.0352加元，或0.9660美元，周二收报1.0395加元，或0.9620美元。利率声明公布前，加元/美元报1.0367加元。
加拿大央行周三坚持下一次行动将是升息而不是降息，政策声明措辞与上次会议如出一辙，且选择在总裁卡尼离任前的最后一次政策决议上保持政策不变。 (完)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)